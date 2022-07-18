banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Fiyatlar dibe vurdu!
Fiyatlar dibe vurdu!
CHP’ye kayyum atandı
CHP’ye kayyum atandı
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'

Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 18.07.2022, 14:32
Sivasspor günün ilk antrenmanını yaptı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampının 3. gününde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları nezaretinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Stegersbach kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

Yorumlar (0)
29°
az bulutlu