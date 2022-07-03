Sivasspor günü tek idmanla tamamladı

DG Sivasspor, 2022-2023 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına kampın 5. gününde Bolu’nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Kamp yapılan otelin sahasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, çabukluk çalışmasıyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra pas çalışmaları yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Sivasspor, yarın yapacağı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.