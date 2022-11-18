Sivasspor, gündemdeki oyuncunun doğum gününü kutladı

DG Sivasspor Kulübü, son günlerde sözleşmesini tek taraflı fesih etmek istediği yönünde haberler çıkan orta saha oyuncusu Dia Saba’nın doğum günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, “Bugün futbolcumuz Dia Saba’nın doğum günü, mutlu yıllar” ifadeleri kullanıldı.

31 yaşına giren İsrailli futbolcu, Süper Lig’de 11 maçta görev alarak, 4 kez de gol sevinci yaşadı. 3 kez asist yapan Saba, 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı. Saba ligde 849 dakika forma giydi.