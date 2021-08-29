Sivasspor-Göztepe maçının VAR’ı Arda Kardeşler

DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Göztepe maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Arda Kardeşler oldu.

Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, Göztepe’yi konuk edecek. Saat 19.15’de başlayacak mücadelede hakem Burak Şeker düdük çalacak. Şeker’in yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ömer Tevfik Özkoç yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Furkan Aksuoğlu olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Arda Kardeşler oturacak. Kardeşler’e, AVAR olarak Neslihan Muratdağı eşlik edecek.