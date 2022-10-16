Sivasspor, Giresunspor maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de Giresunspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu’nun 10. hafta maçında sahasında Giresunspor’u konuk edecek Sivasspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Giresunspor yarın saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev yapacak.