Sivasspor-Giresunspor maçının biletleri satışta

DG Sivasspor ile Giresunspor arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 10. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Spor Toto Süper Lig 10. haftasında Sivasspor ile Giresunspor 17 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’de Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu müsabakanın biletleri ise satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 100 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 50 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 50 TL

Güney Alt (3. Kategori): 30 TL

Güney Üst (3. Kategori): 30 TL

Misafir Tribün: 39 TL