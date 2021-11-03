Son Dakika
Burdur Valiliğinden Salda Gölü ile ilgili haberlere yanıt: “Üst düzey çevre hassasiyeti gözetiliyor”
Sivasspor - Giresunspor maçı biletleri satışta
DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Spor 03.11.2021, 13:11
DG Sivasspor’un Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
Süper Lig’in 12. hafta maçında Sivasspor ile Giresunspor arasında 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
VIP Alt Tribün: 70 TL
Maraton Tribünü: 50 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL