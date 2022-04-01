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Sivasspor, Giresun’dan galibiyetle dönmek istiyor
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor ile ligde 2. kez rakip olacak.
Spor 01.04.2022, 10:49
DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında deplasmanda karşılaşacağı GZT Giresunspor ile ligde 2. kez rakip olacak.
Giresunspor ile Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 2. kez karşı karşıya gelecek. İki takım son olarak ligin ilk yarısında Sivas’ta karşılaştı ve mücadele 0-0 sona erdi.
Giresunspor ile Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Oğuzhan Aksu olacak.