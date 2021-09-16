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Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor 16.09.2021, 16:26
Sivasspor, Gaziantep FK maçına hazırlanıyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig’in 5. hafta maçında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise tam sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Sivasspor ile Gaziantep FK, 18 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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