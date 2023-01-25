Sivasspor galibiyet için hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketleriyle devam etti. Kırmızı-beyazlı ekip daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Antrenmanın kapalı bölümünde ise Yiğidolar yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor 28 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’ta Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.