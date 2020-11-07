Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

Süper Lig’in 8. haftasında yarın Galatasaray’ı konuk edecek DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar ile şut çalışması yaptı. Yiğidolar antrenmanın ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Futbolculara sürpriz doğum günü

Antrenmanın ardından futbolcular Erdoğan Yeşilyurt ve Kerem Atakan Kesgin için sürpriz doğum günü organizasyonu düzenlendi. İki futbolcu da, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.