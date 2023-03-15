Sivasspor, Fiorentina maçının taktiğini çalıştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında yarın İtalya ekibi Fiorentina ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı idmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Fiorentina ile karşılaşacak Sivasspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Fiorentina, yarın saat 20.45’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.