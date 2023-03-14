Sivasspor - Fiorentina maçını Nikola Dabanovic yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu’nda DG Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak rövanş karşılaşmasını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Sivasspor, 16 Mart Perşembe günü İtalya temsilcisi Fiorentina ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 20.45’te başlayacak mücadelede Karadağ Futbol Federasyonu’ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic’ın yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak. Maçta VAR koltuğunda Harm Osmers, AVAR’da da Katrin Rafalski oturacak.