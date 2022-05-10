Sivasspor finale kenetlendi

Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı Sivas’ta yaşanıyor. Yiğido, finale çıkarsa tarihinde bir ilke imza atmış olacak.

Akdeniz temsilcisi Alanyaspor’u yarı finalin ilk ayağında 2-1 mağlup eden DG Sivasspor, yarın rövanş maçında rakibini geçip finale çıkma hayalini kuruyor. Kırmızı-beyazlılar, rakibi karşısında beraberlik ve galibiyet aldığı taktirde tarihinde ilk kez finale çıkacak.

Sivasspor’a beraberlik yetiyor

20 Nisan’da Alanya’da oynanan Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçını, Sivasspor 2-1 kazanmıştı. Kerem Atakan’ın son anlardaki golüyle galibiyete uzanan Yiğido, yarın akşam sahaya avantajlı çıkacak. Beraberlik bile final bileti için Yiğido’ya yetiyor. Alanya’nın tek farklı galibiyetlerinde karşılaşma uzatmaya gidecek. Alanya, 2 ve daha farklı skorla kazanırsa tur atlayacak.