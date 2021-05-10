banner484

banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binance para çekim işlemlerini yeniden başlattı
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Binlerce Filistinli Mescid-i Aksa'yı korumak için yürüyüşe geçti
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
Uygun Fiyata Et Alabilmek İçin Uzun Kuyruklar Oluştu
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar
İçişleri Bakanlığı'ndan İmamoğlu soruşturması hakkında karar

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig 41. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak DG Sivasspor, bugün İstanbul’da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 10.05.2021, 18:45
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig 41. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe’ye konuk olacak DG Sivasspor, bugün İstanbul’da yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde yapılan antrenman ısınma ve açma-germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Yiğidolar antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor yarın saat 20.30’da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde karşılaşacak. Mücadelede hakem Halis Özkahya görev yapacak.
Yorumlar (0)
15°
açık