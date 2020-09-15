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Sivasspor, Fayçal Fajr'ı transfer etti

Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr'ı 2 yıllığına kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor 15.09.2020, 12:12 15.09.2020, 12:13
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Sivasspor, Fayçal Fajr'ı transfer etti

eni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fayçal, Başkanvekili Erdal Sarılar’ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Ağustos 1988’de Fransa’nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel’da başladı. Ardından; Frejus-Saint-Raphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna, forması giyen Fajr, son olarak İspanya’da Getafe’de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas milli takımının formasını giydi.

#Fayçal Fajr
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