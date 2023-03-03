Sivasspor, Fatih Karagümrük maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, yaptığı taktik idmanıyla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün öğlen İstanbul’a gidip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini bekleyecek.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor yarın saat 13.30’da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaşacak.