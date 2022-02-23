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Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta
DG Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Spor 23.02.2022, 14:09
DG Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00’de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.
Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:
VIP Alt Tribün: 30 TL
Maraton Tribünü: 20 TL
Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 10 TL