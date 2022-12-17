Sivasspor, Erokspor maçına hazırlanıyor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Esenler Erokspor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor’da sakatlığı geçen Hakan Arslan takımla birlikte çalışmalara başlarken, Ziya Erdal ise antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

Sivasspor ile Esenler Erokspor 20 Aralık Salı günü saat 15.00’te Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.