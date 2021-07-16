Sivasspor Dimitrios Goutas’ı transfer etti

DG Sivasspor, Dimitrios Goutas’ı resmen kadrosuna kattı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Yunan futbolcu Dimitrios Goutas ile sözleşme imzaladı. Stoper olarak görev yapan 27 yaşındaki sporcu, İstanbul’da Başkan Yardımcısı Erdoğan Bozatlı’nın katılımı ile 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Dimitrios, 4 Nisan 1994’te Yunanistan’ın Kavala şehrinde dünyaya geldi. Futbola AO Xanthi U19 takımında başlayan Dimitrios; Olimpiakos, KV Kortrijk, VV St. Truiden, Lech Poznan ve Atromitos Athen takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 240 maça çıkan sporcu 17 gol attı ve 6 asist yaptı.