Sivasspor deplasmanı seviyor

Süper Lig’in 41. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenen Sivasspor, iç sahaya oranla deplasmanda daha başarılı bir grafik çizdi.

Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki Sivasspor, bu zamana kadar deplasmanda yaptığı 20 lig maçının 9’undan galibiyetle, 8’inden beraberlikle ve 3’ünden de mağlubiyetle ayrıldı. Deplasmanda rakip fileleri 35 kez havalandıran kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde ise 28 gol gördü. Sivas temsilcisi, deplasmanda sadece Beşiktaş, Kasımpaşa ve Alanyaspor’a mağlup oldu.

İç sahada 27 puan topladı

Deplasmanda 35 puan toplayan Sivasspor, iç sahada ise inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. İç sahada yaptığı 19 maçın 6’sından galibiyetle, 9’undan beraberlikle, 4’ünden ise mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, iç sahada 27 puan toplayabildi. İç sahada sadece Gençlerbirliği’ni, Gaziantep FK’yı, Kayserispor’u, Karagümrük’ü, Konyaspor’u ve Yeni Malatyaspor’u yenmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, evindeki 19 maçta rakip fileleri 17 kez havalandırdı, kalesinde de 14 gol gördü.