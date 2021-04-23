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Sivasspor, Denizli’ye ulaştı

Süper Lig’in 37. haftasında Denizlispor’a konuk olacak DG Sivasspor, Denizli’ye ulaştı.

Spor 23.04.2021, 17:57
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Sivasspor, Denizli’ye ulaştı

Süper Lig’in 37. haftasında Denizlispor’a konuk olacak DG Sivasspor, Denizli’ye ulaştı.

Süper Lig’in 37. haftasında yarın deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak Sivasspor, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan özel uçakla Denizli’ye iniş yaptı. Kırmızı-beyazlılar, Denizli Çardak Havalimanı’ndan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
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