banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!
İlk kez bir kedi koronavirüsten öldü!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Joe Biden konuştu, Bitcoin çakıldı!
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Liderlerden 23 Nisan mesajı
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR
Ağabeyi konuştu: AKILLI VE DÜRÜST BİR ÇOCUKTUR

Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig’in 37. haftasında yarın Denizlispor’a konuk olacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor 23.04.2021, 12:58
2
Sivasspor, Denizlispor maçına hazır

Süper Lig’in 37. haftasında yarın Denizlispor’a konuk olacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde basına kapalı olarak yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Kırmızı-beyazlı takım antrenmanın ardından Nuri Demirağ Havalimanı’ndan kalkan uçakla Denizli’ye gidecek. Denizlispor ile Sivasspor yarın saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.
banner478
Yorumlar (0)
18°
açık