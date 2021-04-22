Sivasspor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Sivasspor bugün yaptığı antrenmanla Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig’in 37. haftasında deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından dayanıklılık çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra 2 grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Takım son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Denizli’ye gidecek. Denizlispor ile Sivasspor Süper Lig’in 37. hafta maçında 24 Nisan Cumartesi günü saat 20.30’da Denizli Atatürk Stadyumu’nda karşılaşacak.