Sivasspor-Cluj maçı öncesi dostluk yemeği

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar, Başkan Yardımcısı Mehmet Oflaz, As Başkanlar Ömer Sepet, Mehmet Boyraz ve Mehmet Ali Topal, bu akşam oynanacak Sivasspor - CFR Cluj maçı öncesi, CFR Cluj Başkanı Cristian Balaj ve kulüp yöneticileri ile öğlen yemeği yedi.

Başkan Otyakmaz, yemeğin ardından günün anısına misafir takım yöneticilerine plaket ve Sivasspor forması hediye etti.

Yemekte UEFA Delegesi Siarhei Ilyich da yer aldı.