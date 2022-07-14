banner528

banner549

banner547

Son Dakika
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
“15 Temmuz’da Türk Milleti destan yazmıştır”
Takısız düğün yaptılar
Takısız düğün yaptılar
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Türkiye’de ilk kez yapıldı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı
Toplam ciro yıllık yüzde 132,7 arttı

Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor

DG Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis ile temasa geçti.

Spor 14.07.2022, 13:07
Sivasspor, Charis Charisis ile ilgileniyor

DG Sivasspor, Yunanistan Ligi ekiplerinden Atromitos forması giyen Charis Charisis ile temasa geçti.

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Atromotis forması giyen orta saha Charis Charisis’i renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın istediği oyuncular arasında yer alan Charisis ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, 27 yaşındaki oyuncuyu 2. etap Avusturya kampı öncesi kadrosuna katmanın peşinde.

Charis kariyerinde; PAS Giannina, PAOK, Sint-Truiden, Kortrijk ve Atromitos gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 196 maça çıkan Charisis, 4 defa da gol attı.

Yunanistan U21 Milli Takımı’nda ise 11 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 1 kez fileleri sarstı.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu