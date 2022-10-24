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Sivasspor - CFR Cluj maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Spor 24.10.2022, 14:12
Sivasspor - CFR Cluj maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 5. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu maçında 27 Ekim Perşembe günü 22.00’de sahasında CFR Cluj’u konuk edecek. Mücadelenin biletleri ise satışa sunuldu.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 180 TL

Maraton Alt: 50 TL

Maraton Üst: 50 TL

Güney Alt: 30 TL

Güney Üst: 30 TL

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