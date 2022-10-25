Sivasspor - CFR Cluj maçını Rohit Saggi yönetecek

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. haftasında Sivasspor ile CFR Cluj arasında oynanacak karşılaşmayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 5. hafta maçında Sivasspor, 27 Ekim Perşembe günü Romanya temsilcisi CFR Cluj ile karşılaşacak. Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 22.00’da başlayacak mücadelede Norveç Futbol Federasyonu’ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi’nin yardımcılıklarını Geir Isaksen ve Morten Jensen yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mohammad Usman Aslam olacak.