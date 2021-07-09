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Sivasspor çalışmalarını sürdürüyor
DG Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Spor 09.07.2021, 14:55
DG Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde süren kampta, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00’de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu ve geniş alan çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise çift kale maç yaptı.
Dün Bolu kampına katılan futbolcu Olarenwaju Kayode, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.