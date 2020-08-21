Sivasspor, Bolu’da yoğun tempoda çalışıyor

DG Sivasspor, yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Sivasspor, 2020-2021 sezonu hazırlıklarını sürdürdüğü kampın yedinci gününde çalışmalarına Bolu’nun Gerede ilçesindeki bir otelde sabah ve öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sabah dayanıklılık koşusuyla güne başlayan Yiğidolar, öğlen antrenmanına ise ısınma hareketleriyle start verdi. İdman top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise minyatür kale maç ve orta-şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, akşam yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.