Sivasspor - Beşiktaş: Muhtemel 11'ler

Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı son 5 maçta istikrarsız bir performans sergileyen ve MKE Ankaragücü karşısında son dakikada galibiyeti kaçıran Beşiktaş 71 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Zirve yarışında sarı-lacivertlilerin maç oynamadan bay geçeceği haftada puan farkını 5'e yükseltmenin hesaplarını yapan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ın da 6 puan önünde yer alıyor.

Ligde son mağlubiyetini Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 kaybederek yaşayan ev sahibi Sivasspor ise 12 haftadır yenilgi yaşamıyor.

Bu süreçte 7 galibiyet, 5 beraberlik alan Sivasspor topladığı 50 puanla sıralamanın 8'inci basamağında bulunuyor.

30. randevu

İki takım arasında geride kalan 29 lig maçında Beşiktaş 14, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 41 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonun ilk yarısında evindeki karşılaşmada rakibini 3-0 mağlup etti.

Maç: Sivasspor - Beşiktaş

Tarih: 20 Nisan Salı

Saat:19:00

TV yayını: beIN SPORTS 1

İnternet yayını: beIN Connect

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle sezonu kapattıkları açıklanan Cenk Tosun ve Ajdin Hasic'in yanı sıra MKE Ankaragücü maçında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Oğuzhan Özyakup karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kamerun Milli Takımı'ndan sakat döndüğü için Kasımpaşa, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarında görev yapamayan Vincent Aboubakar'ın bu maçta sahada olması bekleniyor.

Sivasspor'da Hakan Arslan cezası nedeniyle bu maçta yok. Beşiktaş'tan kiralanan Tyler Boyd ise sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Rybalka ve Appindangoye'nin de sakatlıkları devam ediyor.

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Robin, Fajr, Gradel, Yatabare

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Dorukhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar