Son Dakika

Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Spor 01.02.2023, 11:13
Sivasspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı

DG Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçının biletleri satışa çıktı.

Sivasspor, Süper Lig’in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 4 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak mücadelenin biletleri ise satışa çıktı.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt (1. Kategori): 120 TL

Maraton Alt (2. Kategori): 70 TL

Maraton Üst (2. Kategori): 70 TL

Güney Alt (3. Kategori): 50 TL

Güney Üst (3. Kategori): 50 TL

Bayan Tribün (4. Kategori): 50 TL

Misafir Takım (5. Kategori): 65 TL

Yorumlar (0)