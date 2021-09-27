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Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 8. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor 27.09.2021, 20:59
Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 8. hafta maçında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de cumartesi günü sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşan ve rakibini 4-0 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Beşiktaş maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Futbolcular Leke James ve Fredrik Ulvestad ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.

Beşiktaş ile Sivasspor, 02 Ekim Cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta karşılaşacak.

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