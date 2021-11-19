Sivasspor, Başakşehir maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 16.00’da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mete Kalkavan görev yapacak.