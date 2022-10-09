Sivasspor, Başakşehir maçına hazır

Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile karşılaşacak DG Sivasspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta maçında Başakşehir’e konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Sivasspor antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Başakşehir ile Sivasspor yarın saat 20.00’de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaşacak.