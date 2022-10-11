Sivasspor, Ballkani maçı hazırlıklarına başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Ballkani ile karşılaşacak DG Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig’de dün deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-0 mağlup eden Sivasspor ara vermeden UEFA Avrupa Konferans Ligi G grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ballkani ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri’nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise çift kale maç yaptı. Başakşehir maçında 90 dakika forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Ballkani ile Sivasspor 13 Ekim Perşembe günü saat 22.00’de Fadil Vokrri Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.