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Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Spor 22.09.2021, 16:04
Sivasspor ara vermeden Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de dün Yeni Malatyaspor ile karşılaşan ve rakibini 1-0 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 13.30’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Yeni Malatyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise; ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan pas çalışması ile çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 25 Eylül Cumartesi günü saat 13.30’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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