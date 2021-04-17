Sivasspor ara vermeden Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına start verdi.

Süper Lig’in 35. hafta maçında dün deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan ve rakibini 3-2 mağlup eden Sivasspor, ara vermeden salı günü Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Gençlerbirliği maçında 90 dakika forma giyen futbolcular yenileme çalışması yaptı. Diğer sporcular ise topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından iki grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Beşiktaş, Süper Lig’in 36. hafta maçında 20 Nisan Salı günü saat 19.00’da Yeni 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.