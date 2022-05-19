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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "(İsveç ve Finlandiya’nın NATO başvurusu) Sizin terör örgütlerine verdiğiniz destekler bize bir saldırı olarak ortaya çıkıyor. Bu hareketler hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunlar da hiçbir şekilde müttefiklikle açıklanama
Sivasspor antrenmanda dev Türk bayrağı açtı
DG Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Kayserispor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı.
Spor 19.05.2022, 14:52
DG Sivasspor Futbol Takımı teknik heyeti ve futbolcuları, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nı, Kayserispor karşılaşması için idman yaptıkları Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde kutladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kırmızı-beyazlı ekipte futbolcular ve teknik heyet, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla idmanda saha ortasında dev Türk bayrağı açarak poz verdi.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın yıl dönümünü yaşamanın mutluluğunun ve gururunun yaşandığı ifade paylaşımda, "19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlu Olsun" notu da eklendi.