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Sivasspor - Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Antalyaspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Spor 14.10.2021, 14:08
Sivasspor - Antalyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak DG Sivasspor-Antalyaspor maçında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.

Süper Lig’in 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda saat 16.00’da oynanacak olan Sivasspor - Antalyaspor müsabakasının hakemleri açıklandı. TFF’nin sitesinden yapılan duyuruya göre, mücadelede İstanbul bölgesinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Caner Ak olacak.

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