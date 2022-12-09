Sivasspor, Antalya’daki son çalışmasını yaptı

Kampın 14’üncü gününde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, ardından dar alan pas çalışması ve yarım sahada çift kale maç yaparak idmanı tamamladı.

Dün FC Saarbrücken ile oynadığı hazırlık maçında forma giyen sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Antalya kampında ki son antrenmanını yapan Sivasspor, yarın saat 12.30’da Ankaragücü ile oynayacağı hazırlık maçının ardından kampı tamamlayacak.