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Sivasspor, Ankaragücü maçına iddialı hazırlanıyor
SİVASSPOR, BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA MKE ANKARAGÜCÜ MAÇININ HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ.
Spor 24.09.2020, 17:00
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DG Sivasspor, Süper Lig’in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından çok pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise tam saha çift kale maç oynadı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
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