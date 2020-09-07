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Sivasspor, Alper Potuk’un peşinde
SİVASSPOR KULÜBÜ, FENERBAHÇE İLE YOLLARINI AYRILAN BAŞARILI FUTBOLCU ALPER POTUK’LA İLGİLENİYOR.
Spor 07.09.2020, 16:05
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D.G. Sivasspor Kulübü, Fenerbahçe ile yollarını ayrılan başarılı futbolcu Alper Potuk’la ilgileniyor.
Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarını sürdüren Sivasspor’da teknik direktör Rıza Çalımbay, Fenerbahçe ile yollarını ayıran 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alper Potuk ile temasa geçti.
İlk önce menajer aracılığıyla Potuk ile bir ön görüşme yapan Sivasspor, takıma yerli bir orta saha kazandırmak adına Alper’i kadrosuna katmayı istiyor. Transferle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Sivasspor Kulübü yönetimini de bu hafta Alper ile görüşeceği öğrenildi.
Alper, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 8 maça çıkarken gol veya asist kaydedememişti.
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