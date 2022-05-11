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Sivasspor - Alanyaspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya oldu
DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasını Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Spor 11.05.2022, 15:33
DG Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasını Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Deniz Caner Özaral yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Can Cengiz olacak.
Bu müsabakada VAR’da Özgür Yankaya görev yapacak. AVAR olarak ise Ceyhun Sesigüzel ve Ozan Ergün eşlik edecek.