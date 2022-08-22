banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
8 asırlık geleneğe şap engeli
8 asırlık geleneğe şap engeli
Borsa güne düşüşle başladı
Borsa güne düşüşle başladı
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'
Meteoroloji il il uyardı! 'Yurtta hava durumu'

Sivasspor-Alanyaspor maçının VAR hakemi Emre Malok

Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor 22.08.2022, 13:14
Sivasspor-Alanyaspor maçının VAR hakemi Emre Malok

Sivasspor’un bugün sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Emre Malok oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında Sivasspor, Alanyaspor’u konuk edecek. Saat 19.15’te başlayacak mücadelede hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını İlker Takpak ve Hakan Karabalcık yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Emre Malok oturacak. Malok’a, AVAR olarak Özgür Yankaya eşlik edecek.

Yorumlar (0)
31°
parçalı az bulutlu