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Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Spor 18.10.2021, 19:29
Sivasspor, Adana maçı hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 10. hafta maçında sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Süper Lig’de cumartesi günü sahasında Antalyaspor ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Sivasspor, 1 günlük iznin ardından Adana Demirspor maçının hazırlıklarına start verdi.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 16.00’da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Adana Demirspor 24 Ekim Pazar günü saat 16.00’da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak.

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