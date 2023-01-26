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Sivasspor, Adana Demirspor maçına iddialı hazırlanıyor
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Spor 26.01.2023, 14:37
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında cumartesi günü Adana Demirspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı.
Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.