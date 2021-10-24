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Sivasspor-Adana Demirspor maçı bitti tünelde tartışma çıktı

DG Sivasspor ile Adana Demirspor’un 1-1 berabere kalmasının ardından maç bitiminde tünelde tartışma yaşandı.

Spor 24.10.2021, 20:30
Sivasspor-Adana Demirspor maçı bitti tünelde tartışma çıktı

DG Sivasspor ile Adana Demirspor’un 1-1 berabere kalmasının ardından maç bitiminde tünelde tartışma yaşandı.

Sivasspor’un, Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda gerginlik yaşandı.

Son düdük çaldığında Sivassporlu futbolcular büyük üzüntü yaşarken, iki takım yedek kulübeleri arasında gerginlik yaşandı. Bazı Sivasspor ve Adana Demirsporlu oyuncular, koridordaki tartışmayı önlemek için çaba sarf etti. Olay polis ve güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.

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