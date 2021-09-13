banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın fiyatları yükselişte!
Altın fiyatları yükselişte!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Bağcılar'da saç ekimi sırasında sır ölüm!
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Sanayi üretimi temmuzda azaldı
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest
Mansur Yavaş'tan Hacettepeli öğrencilere büyük jest

Sivasspor 914 gündür Fenerbahçe’ye yenilmiyor

DG Sivasspor, dün Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, rakibine son 5 maçtır mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar en son 15 Mart 2019’da deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olmuştu.

Spor 13.09.2021, 13:50
Sivasspor 914 gündür Fenerbahçe’ye yenilmiyor

DG Sivasspor, dün Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, rakibine son 5 maçtır mağlup olmadı. Kırmızı-beyazlılar en son 15 Mart 2019’da deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup olmuştu.


Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu’nda oynanan müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu skorun ardından kırmızı-beyazlı takımın rakibine karşı yenilmezlik serisi 5 maça çıktı.


Fenerbahçe karşısında son yenilgisini 15 Mart 2019’da deplasmanda 2-1’lik sonuçla alan Yiğidolar, bu tarihten sonra oynanan 5 maçta rakibine yenilmedi. 914 gündür rakibine mağlup olmayan Sivasspor, bu istatistikle de dikkat çekti.


Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 5 maçta alınan sonuçlar şöyle:



2019-2020 Sezonu


Sivasspor-Fenerbahçe: 3-1


Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2



2020-2021 Sezonu


Sivasspor-Fenerbahçe: 1-1


Fenerbahçe-Sivasspor: 1-2



2021-2022 Sezonu


Fenerbahçe-Sivasspor: 1-1

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0