Sivasspor 5 oyuncusunu kiralık gönderdi

DG Sivasspor, 5 genç oyuncusunu kiralık olarak farklı takımlara gönderdiğini açıkladı.

Sivasspor Kulübü, Sivasspor Futbol Akademisi’nden 5 oyuncuyu kiralık olarak farklı takımlara gönderdi. Kırmızı-beyazlılarda Arda Keser Sivas Belediyespor’a, Muhammet Emin Ergin Sapanca Gençlikspor’a, Kubilay Eren Şahin Bayburt Özel İdarespor’a, Halit Çokyaşar Amedspor’a ve Emirhan Tak Tuzlaspor’a gönderildi.

Konu ile ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “5 genç oyuncumuz kiralık olarak gönderilmiştir. Genç sporcularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz” denildi.